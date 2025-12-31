È morto la vigilia di Natale Juan Pedro Franco, il 41enne messicano entrato nel Guinness World Record come l’uomo più obeso del mondo. Juan aveva infatti raggiunto il peso di quasi 600 chili ed era ormai da tempo costretto a letto. A darne conferma il Daily Mail tramite il medico José Antonio Castaneda.

Nel 2017, anno del record, Juan si era rivolto a Castaneda per iniziare un percorso di dimagrimento e migliorare la sua salute.

Si era sottoposto ad gastrectomia a manica e ad un un bypass gastrico. Franco, che era riuscito a dimagrire moltissimo, aveva usato la sua esperienza per parlare di ciò che l’obesità comporta e dei disagi ad essa connessi.

