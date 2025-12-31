Cagliari, caos per i residenti per la festa in piazza di capodanno: tra divieti e rimozione forzata dei veicoli, da via Mameli al largo Carlo Felice fioccano le proteste. “Ancora una volta siamo limitati” esprimono alcuni residenti e c’è chi, ieri, non avendo compreso bene le regole, è rimasto fuori casa. “Mi sembra un attimo esagerato dover controllare le delibere ufficiali per sapere se posso tornare a casa” spiega una cittadina che ha contattato la redazione di Casteddu Online. Ieri sera, infatti, non è potuta rientrare nella sua abitazione in via Santa Croce, “c’erano i divieti di sosta dalle 7 del mattino ma nessuno aveva mai parlato di chiudere alcune vie di Castello”.

Domani la festa sarà finita e i cittadini potranno riprendere possesso delle vie dove risiedono, ma le polemiche non cadranno nel dimenticatoio: tra maratone, eventi e concerti il cuore della città è spesso off limits, costringendo gli abitanti, già in difficoltà con la carenza di parcheggi, a dover trovare alternative anche solo per raggiungere casa.