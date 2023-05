Morti e distruzione in Emilia Romagna, tanti pompieri sardi in arrivo per salvare vite

Emergenza maltempo in Emilia Romagna, in partenza una sezione operativa della Colonna mobile regionale dal Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari. Si tratta di una sezione operativa dell’unità di pronta mobilitazione su disposizione della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna con 9 unità operative dei Soccorritori fluviali alluvionali) e automezzi in assetto alluvionale

su disposizione del CON – Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la sala operativa del Viminale a Roma regia di ogni emergenza nazionale.

L’imbarco della Colonna mobile regionale con le sezioni operative dei comandi di Sassari Nuoro e Oristano è previsto nella tarda serata di oggi al porto di Olbia per raggiungere le zone colpite dal maltempo in aiuto alle squadre operative che da oltre 48 ore sono al lavoro con oltre 2000 interventi effettuati.