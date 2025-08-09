“La comunità tutta si unisce in un abbraccio solidale, consapevole che la forza di Castiadas sta proprio nel suo essere unita nei momenti difficili”.

È il sindaco Eugenio Murgioni che spiega la decisione, “è con profondo dolore e senso di vicinanza che vi comunico l’annullamento dei festeggiamenti religiosi e civili previsti in occasione della Festa dell’Assunta nella Borgata di San Pietro.

La decisione, condivisa con il comitato organizzatore, nasce dal rispetto e dalla solidarietà nei confronti delle famiglie colpite da gravi lutti, che hanno toccato profondamente il cuore della nostra comunità. In particolare, ci stringiamo attorno a Simona e ai figli Bea e Nanni per la perdita dell’amato marito/padre Luca: un uomo stimato, sempre disponibile, dal cuore grande, conosciuto e benvoluto non solo a Villasimius, ma anche qui nella nostra Castiadas, dove ha lasciato un segno indelebile.

In questo momento di dolore, come Sindaco e a nome di tutta l’Amministrazione comunale, desidero esprimere la più sincera vicinanza e il nostro affetto a tutte le famiglie coinvolte.

Rimane confermata, nella giornata di venerdì 15 agosto alle ore 19:00, la celebrazione della Santa Messa sul sagrato della Chiesa di San Pietro, come segno di devozione e raccoglimento.

Sono certo che l’anno prossimo torneremo a celebrare questa importante ricorrenza con la gioia e la partecipazione che la contraddistinguono, e sono altrettanto certo che lo faremo anche in memoria di Luca, per onorarlo e ricordarlo come parte viva della nostra comunità”.

L’uomo ha perso la vita 5 giorni fa in un tragico incidente lungo la strada panoramica tra Porto Saruxi e Capo Boi, a pochi passi da Villasimius dove viveva con la sua famiglia.

Il 55enne, a bordo di una moto, è uscito fuori strada e per lui niente è stato possibile fare.