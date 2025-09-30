Potrebbero essere giunte ad una svolta decisamente significativa le indagini sulla morte di Claudio Manca, il 49enne ritrovato senza vita a bordo della strada. Gli accertamenti effettuati in questi giorni hanno portato gli inquirenti ad escludere che ciò che è accaduto a Manca potesse essere un casuale incidente come tanti altri.

La scorsa notte infatti è stato fermato con l’accusa di omicidio Battista Manis, titolare di alcune ricevitorie della zona. L’uomo avrebbe subito alcuni atti intimidatori già un anno fa e nel periodo precedente alla morte di Manca la casa di Manis è stata data alla fiamme.

L’obiettivo è capire il legame fra la morte di Manca e l’eventuale ruolo di Manis nella vicenda, che stando a quanto testimoniato da alcuni video avrebbe nominato proprio Manca a proposito dell’incendio alla sua villetta.