È risultato negativo all’alcol test il 22enne che si è scontrato con la vettura con a bordo Beatrice Bellucci, morta a 20 anni due notti fa a Roma.

Gli inquirenti stanno analizzando le immagini di video sorveglianza e le informazioni sul cellulare dell’amico del giovane, ritrovato sulla vettura. Il 22enne, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita, esclude categoricamente il suo coinvolgimento in corse illegali come inizialmente ipotizzato. Si cerca anche di capire se siano coinvolti altri mezzi o persone.

“Mi ha detto che è lui a essere stato tamponato”, dice il padre del ragazzo in un’intervista rilasciata a Il Messaggero. “Viaggiava sulla Colombo in direzione del centro, quando ha sentito un botto, e l’auto andare fuori controllo. Poi ha aggiunto che non si ricordava più niente. Anche il suo amico sostiene la stessa cosa. Potrebbe essere stata la Mini o un’altra auto. Questo nessuno, e sottolineo nessuno, lo sa con certezza. Potranno saperlo solo gli investigatori”.