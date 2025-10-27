Di Porto Torres, Santona ha visitato tutti i luoghi più impervi e selvaggi dell’isola, riuscendo a catturare immagini e momenti soprattutto delle specie dei volatili: attendeva paziente il loro passaggio, i momenti in cui erano posati a scrutare l’orizzonte, regalando, così, a tutti lo spettacolo che solo la natura può donare.

Tanti i messaggi dedicati all’uomo con la macchina fotografica sempre in mano, Luca Piga, guida ambientale: “Ci ha lasciato un grande fotografo naturalista sardo che con grande etica ha immortalato la fauna e l’avifauna selvatica in tante parti della Sardegna, lasciandoci in eredità un grande patrimonio stampato in numerose pubblicazioni”.