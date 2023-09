Morta la volpina del cuore della Sardegna: “Non ce l’ha fatta, addio piccola”

Non c’è l’ha fatta la volpina soccorsa una settimana nelle campagne di Gonnosfanadiga da Caterina Uccheddu, nota animalista alla guida di un rifugio. Il video del soccorso aveva commosso tutta la Sardegna: l’animale, probabilmente investito da un’auto, era stato trovato in strada e subito soccorso dalla Uccheddu. Dopo avera portata al sicuro al rifugio l’aveva nutrita e, nei giorni successivi, affidata alla clinica Duemari di Oristano. Lì, i veterinari hanno fatto di tutto per salvarla, ma inutilmente. Si è rivelato fatale un trauma cranico, quindi è molto probabile che la volpina sia andata a sbattere violentemente contro una macchina. Qualche ora fa ha chiuso gli occhi per sempre.

È la stessa Caterina Uccheddu a darne notizia su Facebook: “La piccola volpe non ce l’ha fatta. Un probabile trauma cranico con conseguenti complicazioni ha stroncato la sua vita. Abbiamo tentato e l’abbiamo affidata a mani espertissime che hanno tentato di tutto”, spiega l’animalista. “Un grazie di cuore alla dottoressa Monica Pais e alla clinica veterinaria Duemari per averla accolta e assistita. Corri ora, piccina, corri di nuovo libera”.