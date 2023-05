Morgana è scappata a Capoterra: l’appello per ritrovarla

SOS MORGANA, SCAPPATA DA CAPOTERRA.

SEGNALATE QUALSIASI AVVISTAMENTO.

L’appello di Valentina per ritrovare Morgana:

“Ciao a tutti! Lei è Morgana e oggi si è allontanata da casa a Capoterra, zona centro, arrampicandosi in un’impalcatura messa dai vicini sul muro di confine con il nostro giardino.

Il suo segno distintivo è un cuoricino di pelo bianco sul collo. È un cane molto dolce e affettuoso, teme i rumori forti.

La stiamo cercando da ore, ma di lei nessuna traccia. Chiunque dovesse vederla potrebbe contattarmi?

Chi l’ha avvistata questa mattina mi ha detto che era ferita, inoltre ha la leishmania e ha bisogno dei farmaci. GRAZIE A TUTTE LE PERSONE CHE SONO STATE IN GIRO CON ME A CERCARLA PER TUTTE QUESTE ORE.

Aiutatemi a riportarla a casa

Contattatemi al

+39 342 6441406″

