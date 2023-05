Sos per Gris, i suoi occhi chiedono l’amore di una famiglia

SOS A RADIO ZAMPETTA SARDA; GRIS, MALTRATTATO E ABBANDONATO, I SUOI OCCHI CHIEDONO L’ AMORE DI UNA VERA FAMIGLIA.

Lui si chiama Gris un bellissimo gattone grigio di circa 4 anni. La sua storia è abbastanza triste perché è stato maltrattato, e gettato in una strada come spazzatura. È stato sterilizzato ed è dolcissimo. È in continuo pericolo per malfattori e per le macchine. Si richiede un’ adozione urgente con preaffido e post affido proprio per ciò che ha subito. Se verrà adottato sarà testato fiv/felv.

È un coccolone e la più grande preoccupazione è proprio il rischio che cada in mani sbagliate o venga messo sotto da una macchina.

Se intenzionati potete contattarmi in pvt.

Si trova a Pirri ma può viaggiare per tutta la Sardegna.

Grazie di cuore a tutti

Info 3891285881

