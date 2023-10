Monte Urpinu, centinaia di mascherine gettate negli scatoloni: “Uno spreco totale”. Siamo in via Pietro Leo, dove è cominciata la demolizione e la ristrutturazione della scuola. Un genitore racconta: “Guardate, ci sono almeno cinquanta scatoloni accanto al parco di Monte Urpinu, la scuola sarà ricostruita ma evidentemente le mascherine, arrivate troppo tardi, adesso sembrano non servire più e vengono abbandonate in questo modo”. Possibile che neanche l’amministrazione comunale sia al corrente di questo piccolo, ma significativo, episodio di degrado. Che testimonia come il Covid, quello che ci faceva tanta paura, sicuramente fa parte del passato. Ma il virus seppure indebolito, circola ancora e sono tanti i contagi in città. E forse quelle mascherine in qualche circostanza sarebbero servite ancora.