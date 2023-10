Cagliari, lo sfogo di una ragazza: “Buste dell’umido rotte in strada, viviamo tra fetore e insetti”. A scrivere alla redazione di Casteddu Online una ragazza giovanissima, che racconta: “L’11 Ottobre ho fatto una segnalazione perché mi sono trovata affianco al mio bidone della carta una busta dell’umido rotta. Ho chiamato il numero verde e mi hanno detto che sarebbero passati a ritirare la busta e pulire in giornata, il giorno dopo richiamo perché c’era una puzza assurda e mi dicono :”Entro 48 ore passiamo” aspetto le 48 ore con una puzza assurda e moscerini e richiamo mi dicono di attendere. Nessuno si fa vedere. La busta, la puzza e i moscerini sono ancora lì. Se ci fossero più cestini, più controlli per le strade forse tutto questo non capiterebbe. Mia mamma e tutti gli adulti per cosa pagano la tari? Oltre che è la tassa più costosa di tutte, ed è quella con meno servizio.

Per vivere con la puzza ? Per colpa della disorganizzazione che ci sta in ai piani alti, e della maleducazione delle persone che non si portano la propria busta a casa propria.

Scrivo a voi, perché non è la prima volta che ci capita e spero che diffondendo questo messaggio si possa almeno vivere in una città senza puzza di umido, senza buste di spazzatura per strada”, conclude la giovane.