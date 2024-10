Monserrato, volontari allertati dalla forte pioggia: “Solo qualche auto impantanata”

Un altro territorio che, in caso di forti piogge, diventa un “sorvegliato speciale”: le particolarità legate alla posizione e a varie azioni e modifiche apportate nel corso del tempo anche, e soprattutto, dalla mano dell’uomo, fanno scattare l’allarme, come avvenuto due notti fa. Un’allerta oppure la constatazione di persona che la pioggia potrebbe costituire un pericolo ed ecco che le azioni, per arginare rischi e problemi, scattano immediatamente. “Alle 2.30 del mattino, siamo intervenuti prontamente per questo ulteriore evento calamitoso: un vero e proprio nubifragio.

Il senso del dovere e responsabilità verso i nostri cittadini non poteva esimerci dallo scendere in campo in prima persona” spiega il sindaco Tomaso Locci. Protezione civile, Vab Maestrale, forze dell’ordine e amministratori e la ditta appaltatrice dei rifiuti hanno provveduto a verificare la situazione in città, ripulendo ulteriormente le strade più colpite. “Qualche problema come al solito l’abbiamo avuto in Piazza Serri, ma nulla di che. In via Cabras, altezza Carabinieri, la vasca ha retto bene” ha spiegato il vicesindaco Saverio De Roma. Il solito punto cruciale, insomma, dovuto al fatto che convogliano le acque di Monserrato e di Selargius.