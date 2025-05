Monserrato, vandalizzato il murale, in fase di realizzazione, di Manu Invisible: in via Cabras una parete da riqualificare, affidata all’artista sardo, deturpata da scritte compiute da uno o più ignoti. Indagini in corso da parte delle autorità di competenza, sdegno da parte dei cittadini e da parte delle istituzioni locali. Sono apparse durante la notte in quella parete vuota che il Comune ha dato in mano a chi riesce a trasformare, con segni e colori, in una impronta che racchiude un messaggio di unione e socializzazione, ma qualcuno ha pensato di aggiungere la propria arte affianco a quella di Manu Invisible rovinando, così, l’opera in corso.

Niente di irreparabile, è il gesto che scuote e crea malumore in città: un atto che viene condannato sia dagli amministratori che dai cittadini i quali esprimono “questa è vera idiozia, non si rovina mai il lavoro degli altri”, “si possono non apprezzare certi lavori o certe decisioni ma il vandalismo non è accettabile”. Intanto sono già in corso le verifiche da parte delle autorità di competenza per identificare l’autore o gli autori dell’atto vandalico.