Attraccherà lunedì 19 maggio alla banchina Ichnusa del porto di Cagliari la nave scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci, simbolo della tradizione navale italiana. La sosta proseguirà fino a giovedì 22, con un ricco programma di appuntamenti aperti al pubblico. Ad accogliere l’imbarcazione sarà una cerimonia animata dalla banda musicale della Brigata Sassari e dalla fanfara dell’Accademia Navale di Livorno. L’iniziativa si inserisce nel progetto promosso dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuto da dodici Ministeri, per valorizzare le eccellenze italiane durante il tour mondiale della Vespucci, durato venti mesi e culminato in tappe in oltre trenta paesi. Martedì 20, il comandante della nave, capitano di vascello Giuseppe Lai, riceverà il “Premio Lions Ozieri per la cultura e l’impegno sociale” durante una cerimonia al Teatro Civico “Oriana Fallaci” di Ozieri. Nello stesso giorno, a bordo dell’imbarcazione, farà ritorno anche la Fondazione Francesca Rava, protagonista di un incontro formativo rivolto ai giovani del progetto “Borse Blu”. L’iniziativa, nata in collaborazione con la Marina Militare, ha l’obiettivo di offrire opportunità e strumenti concreti a ragazzi provenienti da contesti economicamente svantaggiati. Il pubblico potrà visitare la nave previa prenotazione sul sito ufficiale www.tourvespucci.it, presentando il codice QR ricevuto al momento della registrazione.