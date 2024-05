Monserrato, una targa ricordo in memoria delle vittime del covid

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una targa ricordo in memoria delle vittime del Covid: sarà posizionata all’interno del cimitero. Una proposta firmata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci, primo firmatario Ignazio Tidu, per ricordare l’uragano che si è abbattuto sulle vite di tutti nel 2020 segnando, per sempre, il corso della storia. Una pandemia devastante che ha preso alla sprovvista anche i professionisti che, in breve tempo, hanno dovuto mettere in pratica tutte le conoscenze in loro possesso. Una strage che ha portato via migliaia di persone, in silenzio, che non hanno potuto nemmeno ricevere l’ultimo saluto da parte dei familiari. “In ricordo e in memoria di tutte le vittime del Covid-19 che ci hanno lasciato senza ricevere il calore ed il conforto dei propri cari.

Con eterna riconoscenza a tutti coloro che hanno lottato con il sacrificio della propria vita contro il virus”: questo recita la targa che verrà dedicata.

“La pandemia ha avuto ripercussioni, dal punto di vista storico, eccezionali ed importanti tanto da aver segnato, in maniera indelebile, i nostri cuori e le nostre anime a causa della perdita di familiari, amici e conoscenti” comunica l’amministrazione comunale “la pandemia, già di per sé drammatica, ha accentuato ancor di più la sofferenza dei familiari delle vittime i quali, proprio nel momento del massimo sconforto, non hanno potuto assistere o anche solamente stare loro vicini per un ultimo saluto ed abbraccio”.

Fra le numerose vittime non devono essere dimenticati gli operatori sanitari, sociosanitari e tutto il mondo del volontariato, “sempre pronti in prima linea ad assistere le persone colpite dal virus spesso, purtroppo, a discapito della propria vita, ai quali va tutto il conforto ed il riconoscimento dell’intera comunità Monserratina”. Un segno, quindi, per tramandare “il ricordo di una comunità che non dimentica le vittime del Covid-19”.