Fratellanza e natura, due ulivi secolari piantati a Uta

L’obiettivo è offrire opportunità di crescita personale e professionale a tanti soggetti fragili e in condizioni di svantaggio. Allo stesso tempo, disabili, minori e giovani con fragilità psichiche sono coinvolti in attività come la pet therapy e l’ortoterapia, si prendono cura di animali salvati da situazioni precarie o di disagio e svolgono attività ricreative e laboratoriali in natura