Monserrato, una giornata dedicata allo sport e al ricordo per dei 3 cittadini scomparsi in un incidente

Centinaia di persone hanno preso parte alla “Coppa Citta’ di Monserrato: Settimana Europea della Mobilità, Terzo Memorial Luca Argiolas, Giorgio Serreli e Ignazio Argiolas”. Una gara ciclistica ma anche una esposizione di macchine d’epoca che ha animato il fine settimana le vie del centro della città dell’hinterland cagliaritano: complice la bella giornata di sole, in tanti si sono riversati per assistere all’importante appuntamento che si rinnova annualmente. Una competizione, ma soprattutto il ricordo in omaggio ai tre cittadini scomparsi, amanti delle due ruote ecologiche, ai quali è stato dedicato il memorial. “Un sentito ringraziamento alle famiglie e all’organizzatore Gino Mameli, instancabile guerriero e grande professionista – ha comunicato il sindaco Tomaso Locci – infatti insieme all’Amministrazione che guido, in qualità di Assessore Allo Sport, insieme a Gino Mameli e ai nostri consiglieri della nuova maggioranza, stiamo cercando di riportare nel cuore dei nostri cittadini la cultura dello sport e nello specifico del ciclismo, tanto amato, nella nostra città”. Presenti all’evento anche la polizia locale, i carabinieri, Don Sergio Manunza “e i tanti cittadini presenti, che hanno reso sempre bella questa giornata di sport e di memoria”.