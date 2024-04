Monserrato, un laboratorio gratuito per avvicinare i giovani alla musica

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un laboratorio gratuito per avvicinare i giovani alla musica: la scuola civica raddoppia e potenzia le offerte da mettere in campo per tutti al fine di divulgare, sempre più, la conoscenza e le opportunità che l’espressione artistica racchiude. Un mondo fatto di note che, se ben assemblate, donano emozioni uniche. Non solo: la musica come forma di espressione interiore per esternare le proprie emozioni e tutto ciò che, attraverso le parole, non si riesce a spiegare. Questo è uno dei tanti propositi della scuola civica di musica che, anche attraverso i corsi gratuiti, vuole raggiungere per catturare l’attenzione dei giovani, spesso distratti da smartphone e tablet. Motivo di aggregazione sociale ma anche strumento per buttar fuori ciò che viene nascosto nell’anima più profonda. Il “Big Band Lab”, infatti, è il laboratorio di musica d’insieme della civica che persegue l’obiettivo di introdurre i giovani allievi nel mondo della musica attraverso l’esperienza diretta dell’Orchestra swing. Attraverso il lavoro orchestrale gli allievi potranno sviluppare la capacità di lettura di parti originali o appositamente arrangiate. L’ensemble sarà composto da max 25 elementi e sarà guidato dal Maestro Giuseppe Faraone. Il repertorio affrontato è il Jazz e la Bossa Nova. Possono presentare la propria candidatura gli studenti in grado di leggere la musica e che possiedono un livello medio o avanzato negli strumenti musicali che includono il clarinetto, sax, tromba, trombone, piano jazz e moderna, basso/contrabbasso, batteria. Il corso è totalmente gratuito e si terrà il lunedì per 10 appuntamenti, dal 15 aprile sino al 17 giugno.

Per presentare la propria candidatura è possibile inviare una mail a:

[email protected]

Gli incontri si terranno nella sede della Scuola civica di Musica presso la Casa della cultura, in via Giulio Cesare 37.