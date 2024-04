Sanluri, fiori d’arancio nel castello di Eleonora

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Fiori d’arancio nel castello di Eleonora, sempre più coppie scelgono la suggestiva location medievale per promettersi amore eterno: “Giungono anche dall’estero, abbiamo avuto americani e croceristi sbarcati a Cagliari e Oristano”. Non solo: il fatidico si anche tra i vigneti della cantina locale, “siamo contenti di collaborare con i privati Sanluri si conferma una città turistica integrata”. Niente è più romantico e speciale del giorno del proprio matrimonio, tutto deve essere perfetto: organizzato anche un anno prima, l’atmosfera e la magia del momento è racchiusa in ogni suo particolare e, almeno per un giorno, non si bada a spese, sfarzo e merletti. Dunque, perché non assemblare il tutto in una magica scenografia come il castello medievale? Sono mediamente 25 i matrimoni ospitati ogni anno all’interno del palazzo, l’ultimo in ordine cronologico si è svolto ieri, che fu dimora della donna giudice d’Arborea, affascinante e misterioso, integro ancora in ogni sua parte, che conserva i cimeli più preziosi del passato. Un richiamo turistico per la città del Medio Campidano che vanta varie attrazioni storiche e culturali non indifferenti, sapientemente “vendute” dal team capitanato dal sindaco Urpi che punta su un turismo integrato come fonte di espansione e di produttività non solo per il territorio, bensì per l’intera area che confina con Sanluri. Dati alla mano, dunque, non si può negare il successo conquistato e portato avanti: il weekend pasquale, per esempio, ha richiamato mille presenze in città, “frutto del grande impegno sulla promozione, siamo molto soddisfatti perché Sanluri è diventata una meta ricercata da parte dei turisti non solo sardi”. Dal castello ai musei la scelta è ampia e, guardando oltre le offerte comunali, c’è chi rimane incantato anche da ciò che i privati hanno messo in piedi: aziende in forte espansione, come quella dei vini, che vengono scelte anche come location nunziale. Armonia tra colori, profumi e identità locale, insomma, quella della vasta pianura del Medio Campidano che, povera per etichetta, ha un potenziale invidiabile da offrire.