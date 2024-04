Villaspeciosa, palo distrutto durante la notte da un’auto in corsa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Niente sfugge all’occhio elettronico che sorveglia la tranquilla comunità che, tre giorni fa, ha registrato un incidente ai danni del bene pubblico. Un palo della luce divelto, raso al suolo, senza conseguenze gravi, per le persone, per fortuna, registrate. Ma ciò che ha destato attenzione è stato il fatto di dover ammettere le proprie colpe, volontariamente, come il senso civico impone: “Spero che colui o colei che ha buttato giù lo stesso si faccia vivo per denunciare il sinistro e non far gravare sulla comunità il costo della sostituzione” aveva comunicato il sindaco Gianluca Melis. Un appello, insomma, al cittadino maldestro che ha disintegrato il sostegno in metallo. Successivamente un altro resoconto della movimentata manovra, avvenuta alle prime ore del mattino, con la pubblicazione del video che immortala il veicolo e la nube di polvere causata dallo scontro. Un chiaro messaggio, insomma, tutto ciò che accade è sempre vigilato e facilmente reperibile, anche per fornire ai cittadini la percezione di una maggiore sicurezza e la certezza che niente può accadere senza che gli autori del reato siano identificati.