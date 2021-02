Monserrato, travolge un’infermiera sulle strisce e scappa: lei è gravissima, lui è stato denunciato

Ha travolto un’infermiera 55enne sulle strisce pedonali in via Cesare Cabras a Monserrato e ha tentato la fuga, ma è stato bloccato quasi subito dai carabinieri. La donna è stata ricoverata all’ospedale Brotzu in gravissime condizioni (codice rosso) mentre per l’uomo, un operaio di 51 anni, sono iniziati i guai. Infatti, sottoposto all’alcoltest, è risultato essere positivo con un tasso di 1,84 grammi per litro, oltre il triplo del limite consentito. Ecco perchè è stato denunciato alla procura della Repubblica del tribunale di Cagliari per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza. La patente di guida gli è stata ritirata dai militari intervenuti e la macchina gli è stata sequestrata ed è stata affidata a un deposito giudiziario.