Monserrato, il gruppo di cultura popolare chiude dopo 46 anni: “Sfrattati, addio a Su Fogadoni e al Carnevale”

Gli scatoloni con dentro gli abiti, le macchine da cucire, gli impianti di amplificazione e le attrezzature sono già stati chiusi. Tempo qualche giorno e, salvo miracoli, finiranno in un magazzino per chissà quanto tempo. A Monserrato chiude, dopo 46 anni, lo storico Gruppo di cultura popolare. La “casa”, da sempre, è stata in via Zuddas. Un archivio storico immenso, più tutti gli abiti di scena che hanno consentito all’associazione, per decenni, di organizzare “Su Fogadoni de Santu Sebastianu” a gennaio e, un mese dopo, partecipare al classico Carnevale monserratino: “Purtroppo i soldi sono finiti, non possiamo più garantire l’affitto di 450 euro al mese e ci hanno sfrattato”, spiega Saverio Usai, 53 anni, presidente dal 2017 e socio dal 1987: “Insieme a me ci sono altri trenta soci. Sin dalla nostra fondazione abbiamo sempre garantito l’aggregazione sociale, lo scambio culturale tra i soci, tra associazioni e la popolazione. Ognuna delle sedi che abbiamo avuto in questi 45 anni di attività ha lasciato in noi dei ricordi. La nostra sede è la nostra casa, è famiglia”, spiega Usai. “Purtroppo, dal 2019 non abbiamo più potuto organizzare nessun evento: ‘su ballu tundu’, le altre iniziative, tutto bloccato per colpa del Coronavirus. E il Comune ci aiuta solo quando ci sono le manifestazioni, dandoci un rimborso”.

Tradizione a rischio in città, quindi: “Stiamo cercando un nuovo spazio, ma sinora i costi sono davvero insostenibili. Non c’è un posto dove poterci trasferire, siamo costretti a chiudere”, prosegue, con la voce rotta dalla tristezza, il numero uno del gruppo di cultura popolare di Monserrato: “Locci, aiutaci tu. Spero che il Comune abbia uno spazio libero”, dice. “O, anche, confidiamo nella disponibilità di qualche privato. Vogliamo continuare a esistere”.