Monserrato sotto shock per l’improvvisa morte di Mario Picciau, 50 anni, deceduto in macchina questa mattina mentre era in viaggio con la moglie: “Siamo sconcertati”. Finanziere, marito e papà di tre figli, il suo cuore ha smesso di battere lungo la sp 15 tra Sinnai e Maracalagonis: inutili i soccorsi chiamati subito dalla moglie con la quale viaggiava, sul posto anche l’elisoccorso ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile.

In città è calato il silenzio, grande lo sgomento e il dolore per un uomo conosciuto da tutti e ben voluto. Il ricordo del sindaco Tomaso Locci che, commosso, a Casteddu Online spiega: “Siamo veramente sconcertati, era una bravissima persona persona, splendida, frequentava la chiesa, più volte è stato con noi, gli chiesi di candidarsi ma per ragioni di lavoro non è stato possibile. Ci è stato vicino, anche quando ho subito determinati attacchi Mario mi ha mostrato solidarietà e vicinanza. Aveva una famiglia splendida, lascia la moglie e tre bambini, mi dispiace molto, siamo veramente turbati. Speriamo che il Signore lo accolga tra le sue braccia, ci mancherà”.