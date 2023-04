Monserrato, siringhe e maxi buche in via Boezio: “Aspettiamo asfalto e luci come l’acqua nel deserto”

Palazzine nuove, abitate da pochi anni, in una strada che sembra uscita da una cartolina horror. E no, non siamo in un paese centrafricano o sudamericano: Monserrato, via Boezio, nel tratto che sbuca in via Zuddas. Rifiuti a go go, strada che è a tutti gli effetti una mulattiera. E decine di residenti che attendono, al pari dell’acqua del deserto, un intervento del Comune. A farsi portavoce del malcontento è Matteo Fercia, che insieme alla moglie vive al civico 1 e che ha deciso di scrivere una dettagliata email, con tanto di fotografie in allegato, alla nostra redazione. Eccola, di seguito.

“Vi scriviamo per mettere alla vostra attenzione la situazione intollerabile che vivono i condomini del edificio presente nella via Boezio 1 a Monserrato. Come si può evincere dalle foto, i condomini all’uscita della propria abitazione sono costretti a vedere depositati una serie di rifiuti, tra cui siringhe e bottiglie di vetro. Vi informo che il problema principale è che questa stradina risulta essere totalmente abbandonata a se stessa, in quanto in comune di Monserrato non provvede ad asfaltare tale tratto di strada, causando anche alle macchine dei condomini che cercano di accedere al proprio parcheggio, innumerevoli danni al veicolo oltre che un forte pericolo per i motoveicoli. Pertanto, Vi chiedo la possibilità di fare un articolo su questo fatto, al fine di attivare il Comune di Monserrato, a provvedere alla risoluzione di tale situazione, diventata ormai insostenibile”.