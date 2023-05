Monserrato saluta il suo primo sindaco: addio a Giuseppe Marras

Si è spento questa mattina a 75 anni il primo cittadino della città che lottò e conquistò l’autonomia da Cagliari. Il 21 aprile del 1991 i monserratini scelsero di diventare una realtà e, un anno dopo, elessero come sindaco Marras, Democrazia Cristiana. Da allora tanto è cambiato ma non l’orgoglio di aver conquistato l’indipendenza, un principio che è ben insito e che muove gli animi combattenti dei residenti in ogni azione che intraprendono, memori della strada intrapresa per affermare e rafforzare sempre più la loro identità. Tanti i messaggi in ricordo di Marras presenti sui social, soprattutto nel gruppo più seguito “La Voce di Monserrato”, che si stringe con affetto alla famiglia. I funerali si svolgeranno domani alle 15 presso la chiesa del Redentore.