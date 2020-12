Monserrato, prosegue la campagna per l’identificazione dei positivi al covid-19

Monserrato – Prosegue la campagna per la ricerca e identificazione nel territorio comunale di soggetti positivi al Sars-CoV-2.

Dal 4 al 8 gennaio, presso lo spazio esterno della Scuola Secondaria di Primo Grado in Via Argentina verranno eseguiti i tamponi diagnostici rapidi gratuiti a favore di genitori e studenti scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e del personale docente e non docente scuole pubbliche, parificate e private.

Una azione mirata per circoscrivere, eventualmente, possibili focolai, in modo tale “da garantire la riapertura in sicurezza per gli studenti” aveva specificato il sindaco Tomaso Locci.

Per potersi sottoporre allo screening contro il Coronavirus, è sufficiente prenotarsi online indicando giorno, ora, indirizzo email, nominativo, codice fiscale e dichiarazione di appartenenza alla fascia di popolazione a rischio.

Al termine della procedura verrà inviata conferma di avvenuta prenotazione all’indirizzo mail indicato; la stessa dovrà essere stampata e consegnata al momento del test.

Si può contribuire a evitare assembramenti scaricando il “consenso al tampone rapido antigenico ” e consegnandolo già compilato prima di effettuare il test. Chi non ha la possibilità di scaricare il modulo, potrà compilarne uno sul posto.

Come si svolge la procedura per effettuare il test: al fine di evitare assembramenti, i cittadini sono invitati a presentarsi 10 minuti prima dell’orario di prenotazione previsto muniti di copia ricevuta di prenotazione. L’ingresso alla struttura è controllato da parte del servizio ordine per evitare assembramenti.

Gli operatori del servizio d’ordine hanno anche il compito di garantire un flusso di persone costante e regolamentato nella struttura.

Se il cittadino non avesse con sé il consenso al tampone rapido antigenico l’operatore lo inviterà a compilare e firmare il documento accomodandosi all’apposito tavolino.

Presso l’area dedicata ai test verrà prelevato, quindi, un tampone naso-faringeo. L’operatore sanitario esegue il test come da procedura e la comunicazione dell’esito avverrà entro 15 minuti.