Monserrato, paura in via Floro: legnaia in fiamme in un cortile

Monserrato, paura in via Floro Lucio Anneo, prende fuoco la legna adagiata in un cortile, provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato il peggio. L’incendio, infatti, ha lambito un tubo del gas, sul posto ancora presenti i tecnici, e in strada era parcheggiata un’auto, anch’essa sfiorata dal rogo. Le fiamme sono partite questo pomeriggio intorno alle 16, la legna secca depositata dentro un cortile privato ha preso fuoco per cause ancora sconosciute: fiamme e fumo hanno subito invaso l’area. Il rogo ha interessato anche la vegetazione presente nella recinzione del cortile, le squadre dei vigili del fuoco, allertate dai residenti, hanno prontamente spento il fuoco e messo al sicuro la zona.