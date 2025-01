Abitanti del luogo svegliati nel cuore della notte a causa delle alte fiamme che hanno avvolto 4 macchine in sosta: paura tra i residenti che hanno immediatamente allertato le squadre dei vigili del fuoco che, tempestivamente, sono giunti sul luogo.

Un lavoro incessante per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area: grazie al sistema di videosorveglianza presente in città, e fortemente voluto dall’amministrazione in carica, ora le immagini saranno visionate dalle forze preposte. Di conoscerà, quindi, l’origine dell’incendio ed, eventualmente, se, dovesse risultare doloso, gli autori del reato.