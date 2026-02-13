Monserrato è a lutto per l’addio improvviso ad Ambrogio Ragatzu, ex portiere del Monserrato e diverse squadre dell’hinterland negli anni ‘80.
Cordoglio unanime per una perdita a cui nessuno era pronto e tanti i messaggi dedicati ad Ambrogio.
“La società si unisce al dolore della famiglia e porge le più sincere condoglianze per la scomparsa di Ambrogio Ragatzu, portiere che ha vestito i nostri colori, vincendo inoltre la Coppa Italia regionale nella fine degli anni 80’.
Riposa in pace portierone”, la toccante dedica della Ssd Calcio di Decimoputzu.
“Eccellente portiere e persona perbene”, si legge in uno dei tanti commenti. E ancora:”Grande uomo sempre col sorriso”.