Monserrato, minaccia il padre con un martello: 33enne in manette

Ha preso tra le mani un martello e ha cercato di colpire più volte il padre, fortunatamente senza riuscirci. Protagonista del folle gesto un 33enne con precedenti. Sul posto, a Monserrato in via Sallustio, sono intervenuti i carabinieri di Quartu, agli ordini del maggiore Valerio Cadeddu: i militari sono riusciti a bloccare il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Uta per il reato di maltrattamenti contro familiari.