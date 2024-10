Monserrato, minacce alla madre in piena notte: lei terrorizzata chiama i carabinieri e lo fa arrestare

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, misure cautelari che erano state precedentemente emesse nei suoi confronti. Con queste accuse, nella notte appena trascorsa, i militari della stazione carabinieri di Monserrato hanno arrestato un uomo di 36 anni, originario di Cagliari, già noto alle forze dell’ordine e attualmente senza fissa dimora.

L’intervento dei carabinieri è iniziato quando la madre dell’arrestato, una donna di 55 anni residente nel pieno centro cittadino, ha richiesto aiuto attraverso il numero unico di Emergenza 112. La donna ha segnalato la presenza del figlio sotto la propria abitazione, nonostante fosse in vigore un divieto di avvicinamento a suo carico. Preoccupata per la situazione e temendo per la propria sicurezza, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per far rispettare i provvedimenti giudiziari emessi nei confronti del figlio.

All’arrivo dei militari sul posto, l’uomo ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga a piedi, imboccando vie laterali e cercando rifugio tra le strade adiacenti. Dopo un breve inseguimento per le vie circostanti, i carabinieri sono riusciti a bloccarlo, impedendogli di proseguire nella sua fuga. Una volta fermato, il trentaseienne non ha più opposto resistenza e si è lasciato condurre in caserma dove ha passato la notte presso le camere di sicurezza.

L’arrestato si trova ora in attesa di essere sottoposto a giudizio con rito direttissimo, nell’ambito del quale verrò valutata la sua posizione e le eventuali misure da adottare nei suoi confronti.