Monserrato mette alle corde il virus, ma il sindaco Locci avverte: “Vietato abbassare la guardia”

“Il comunicato dell’Ats della giornata odierna, indica un numero di positivi al Covid 19 ben al di sotto della media dei comuni limitrofi, attestandosi nel numero di soli 85 casi, con 3 ospedalizzazioni e sole 3 quarantene. Tali dati dimostrano che, nell’osservanza rigorosa delle misure anti covid, si può comunque cercare di tenere vivo il tessuto socio – economico e culturale della nostra città ma, come ho già affermato in passato, sono dati che non ci devono far abbassare la guardia”. Lo dice il sindaco di Monserrato, Tomaso Locci.

“Infatti ritengo che i dati a cui prestare particolare attenzione siano quelli a livello di città metropolitana e ancor meglio di area vasta; essendoci una fisica continuità tra i comuni appartenenti e una conseguente circolazione dei propri residenti tra le diverse città per motivi di studio, svago e lavoro, i dati sui contagi a cui fare riferimento e le conseguenti ed eventuali azioni restrittive o di maggiore rigore da adottare nella disciplina della nostra vita quotidiana, debbano essere prese a livello di città metropolitana o quantomeno di area vasta. Ciò non toglie – aggiunge Locci – che Monserrato, sia i cittadini che l’amministrazione che guido, ha dimostrato un’altra volta il suo grande senso di responsabilità e correttezza che ha permesso l’attestarsi dei contagi su numeri che al momento rimangono al di sotto della media.

Per completezza di informazione un altro importante dato messo a disposizione dall’ATS indica un numero di guariti pari a 1044. Insomma”, conclude il sindaco “dati che ci fanno ben sperare ma che non devono indurci ad allentare le maglie dell’attenzione, sia come cittadini che come amministrazione”.