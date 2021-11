Monserrato, luci e cordoli nella nuova rotonda dello svincolo di Is Corrias: 200mila euro per renderla più sicura

È stata realizzata da un mese ed è costata 950mila euro. La nuova rotonda allo svincolo per Is Corrias sulla Ss 554 a Monserrato è pronta, ma presto gli operai torneranno a farle visita. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Tomaso Locci, infatti, ha deciso di destinare i 200mila euro risparmiati per il cantiere per fare svolgere, in tempi rapidissimi, degli importanti interventi di miglioramento e completamento. Saranno infatti piazzati dei cartelli stradali, più un vasto sistema di illuminazione, con pali vicino alla rotonda e anche al centro. Saranno anche realizzati degli attraversamenti per piazzare, in contemporanea, nuove fognature ed evitare, così, possibili allagamenti.

Ancora: pali della luce in arrivo anche nell’area attorno alla rotatoria, con la possibilità per gli operai di realizzare, sottoterra, nuovi collegamenti per la fibra. Ok anche a nuovi guard rail e barriere di protezione.