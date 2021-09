Monserrato, luci al Comparto 8: “Sì alle partite di calcio in notturna e ai nuovi spogliatoi”

Torna l’illuminazione al campo di calcio del Comparto 8 di Monserrato, dalla prossima settimana rientreranno in funzione le torri faro. Ad annunciarlo è il sindaco Tomaso Locci: “È imporante intervento realizzato grazie al celere interessamento del neo assessore ai lavori pubblici Raffaele Nonnoi. E il neo assessore conferma: “Mi sono messo subito a disposizione della comunità e stiamo individuando insieme agli uffici, che ringrazio, un quadro prioritario rispettoso degli indirizzi che la maggioranza consiliare ha espresso in questi anni”, osserva. “Importante definire le priorità”, prosegue il sindaco Locci, “prescindendo da quelle che sono le cifre e gli importi degli appalti e facendosi invece guidare dalle ricadute in termini di valore aggiunto e di benefici che gli interventi programmati hanno sulla quotidianeità dei nostri cittadini”.

“Spero di aver fatto cosa gradita alle associazioni e alle società sportive monserratine che si allenano al Comparto 8 come a quelle delle città limitrofe che ne chiedono quotidianamente la fruizione: con l’arrivo di giornate più corte, l’utilizzo del campo da calcio potrà così essere esteso anche alle ore notturne, prima precluse, permettendo a un numero maggiore di atleti di potersi allenare e fare sport” conclude Nonnoi. In attesa che i lavori al Comparto 8 trovino conclusione, è stato infatti separato e reso fruibile l’impianto di illuminazione di due delle quattro torri faro che non necessitavano di interventi di manutenzione e messa a norma. Ripartono intanto i lavori che interessano gli spogliatoi, le altre due torri faro e l’omologazione del campo che dovrà avvenire entro il prossimo mese di novembre. “Importanti cifre di bilancio messe a disposizione dall’intera squadra di maggioranza consiliare che trovano finalmente una tangibile realizzazione”.