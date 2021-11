Monserrato, 5 milioni e mezzo per realizzare 900 nuovi loculi al cimitero: nuovo sì al maxi ampliamento

Poco più di 5 milioni e mezzo di euro per ampliare il cimitero di Monserrato. Nel camposanto di via Giulio Cesare, presto, gli operai realizzeranno novecento nuovi loculi, suddivisi in otto lotti. Tanto spazio in più, quindi, per far fronte alla richiesta di sepolture che, ogni, anno, riceve la stessa amministrazione comunale monserratina. Nell’ultima seduta di Giunta è stato approvato il documento di fattibilità e quello preliminare all’avvio della progettazione. Settecentomila euro a lotto, per un totale di otto lotti, da realizzare in un’area nuova del cimitero. Un’ulteriore tassello che arriva a distanza di tre settimane dall’approvazione del piano regolatore cimiteriale, l’intento dell’amministrazione resta quello di realizzare nuove aree per le inumazioni e centinaia di posti nuovi in più per le bare, sfruttando anche la zona degli stalli per le automobili.

Adesso, il prossimo passo è proprio quello della progettazione. Con le carte e le tavole pronte, sarà possibile anche avere la certezza sui tempi di esecuzione degli interventi.