Indagini in corso per l’omicidio efferato che si è consumato la notte scorsa in via Settimo Severo. Leonardo Mocci aveva 23 anni, era di Villacidro. Un colpo di pistola ha messo fine alla sua vita poco dopo mezzanotte: “Sono stato avvisato dalle forze dell’ordine e abbiamo subito messo a disposizione le immagini del sistema di videosorveglianza, che è presente anche nella strada dove è avvenuto l’omicidio. Monserrato è una città tranquilla, siamo profondamente addolorati per quanto accaduto, ci stringiamo al dolore della famiglia del ragazzo”.

In merito alla sicurezza in città Locci ribadisce che il territorio è videosorvegliato, uno strumento adottato anche come deterrente e il 90% dei crimini viene risolto grazie agli occhi elettronici installati ovunque. Non solo: “Abbiamo la presenza delle forze dell’ordine e della polizia locale, sono sempre presenti. È inspiegabile quanto accaduto, era un giovane ragazzo”.