Taglio del nastro e tutti in carrozza per un viaggio nel passato alla scoperta di come si viaggiava il secolo scorso. Un tesoro rispolverato dopo oltre 10 anni dalla chiusura, eccolo brillare nuovamente il museo che racchiude vagoni e locomotori: sono fermi lì, vicino a via San Gottardo, dopo aver concluso la loro onorata carriera. Non erano veloci e confortevoli come i nuovi Hitachi Blues, ultimi arrivati in Sardegna, ma sono la dimostrazione di una passato, a dire il vero nemmeno tanto remoto, scavalcato dalla tecnologia che galoppa a multi-alimentazione. E “dopo tante interlocuzioni ed incontri con l’Arst e la Ras (fin dal 2017), si è arrivati ad un risultato storico, che ci ha visto al fianco del presidente Carlo Poledrini e l’Amm. Delegato Neroni. Questi ultimi, insieme al sottoscritto, non hanno mai perso la fiducia nel poter riaprire un sito così importante e strategico per tutti”.

A seguito degli accordi stipulati nel lontano 2018, con i piani di riqualificazione PIU, finanziati con 2 milioni e 500 mila euro, rinnovati più volte nel tempo ed in attesa di un vaglio da parte della RAS, il Comune si accordò per avere il possesso di alcune aree in possesso dell’Arst, inserite nel territorio, in maniera da poterle riqualificare. Tra queste, il Museo e alcune aree circostanti.

“Oltre a questo passaggio di possesso e concessione delle aree da parte (anche) della RAS, in attesa di ultime interlocuzioni, si era anche programmata la possibilità di condividere la gestione del Museo con la nostra Amministrazione Comunale e la possibilità di ampliare gli spazi, creando un secondo edificio, nel quale realizzare il “Museo del Vino”” ha spiegato Locci. Presente all’inaugurazione anche l’assessora della Cultura, Ilaria Portas. “Il Museo delle Ferrovie è un patrimonio culturale che restituisce valore alla storia dei territori, offrendo alla comunità un luogo vivo di conoscenza e alle nuove generazioni un’occasione per riscoprire come il progresso dei trasporti abbia contribuito a trasformare la Sardegna e a rafforzare i legami tra le persone”, ha dichiarato.