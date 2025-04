L’associazione ne possiede sette esemplari, oggi oggetto di verifica da parte della Soprintendenza di Cagliari per l’apposizione del vincolo di bene culturale. Rinnovato il consiglio direttivo: “Rappresenta un’importante occasione per garantire la continuità e la crescita dell’Associazione. Siamo convinti che la partecipazione attiva di figure competenti e motivate sia fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi e continuare a contribuire al vivace panorama culturale della nostra città”.

Con sede provvisoria in Via degli Scipioni n.2, l’associazione ha proceduto al rinnovo del proprio Consiglio Direttivo (CDA), l’organo decisionale che guida l’associazione nella realizzazione delle proprie attività, volte a sostenere ogni tipo di iniziativa, specialmente nel campo della cultura demo-etnoantropologica locale e regionale. Importante è il ruolo dell’associazione nella vita sociale di Monserrato, nella tutela e valorizzazione del patrimonio vestimentario, sempre attenta a promuovere “e siamo certi che il nuovo CDA saprà continuare a farlo con entusiasmo e determinazione, la difesa del suo patrimonio che rappresenta tutta la comunità monserratina.

Ci teniamo a evidenziare l’importanza di una collaborazione sempre più stretta con la Pubblica Amministrazione e siamo pronti a sviluppare progetti e iniziative congiunte per il bene della nostra comunità”. A larghissima maggioranza è stato riconfermato per altri tre anni Presidente Antonello Mameli, che sarà coadiuvato da Luigi Cappiciola (Vice-Presidente e tesoriere), da Petra Perra (Segretaria) da Marino Venerdiano e da Odila Muscas consiglieri. “Contiamo di continuare la collaborazione con la ProLoco, le Associazioni di Monserrato e quante condividono la valorizzazione e la difesa delle proprie tradizioni”.