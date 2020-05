Monserrato, il sì di Caterina Argiolas al Bilancio: “Troppi tagli, e serve grande attenzione per i giovani: ma voglio avere fiducia”

Monserrato, il sì di Caterina Argiolas al Bilancio: “Troppi tagli, e serve grande attenzione ai giovani: ma voglio avere fiducia”. A grande sorpresa la consigliera Caterina Argiolas dell’opposizione vota a favore del Bilancio di Monserrato.

“I miei pensieri personali devono venire dopo la mia responsabilità politica, dopo anche la paura che posso avere di ricevere critiche: questa volta potevo astenermi ma non lo faccio. O voto contro o voto a favore e scelgo a favore” . Con queste parole la consigliera Caterina Argiolas ha raccolto il consenso da parte di tutta l’amministrazione comunale di Monserrato che ha riconosciuto l’importanza della sua fiducia in questo particolare momento storico. “E un voto importante, fondamentale perché stiamo uscendo da una crisi. Capisco l’emozione di tutti i consiglieri di maggioranza; la mia dichiarazione è empatica”. Questo il pensiero della Argiolas: “Il bilancio che avete presentato non mi soddisfa appieno: è un bilancio che comunque riconosco essere fatto in un momento in cui la programmazione a lungo termine non è facile. Ha un valore che va più sulla fiducia che sulla concretezza perché sono critica sui tagli effettuati. Per quanto riguarda i progetti sulla scuola, se non vengono realizzati è perché c’è una differenza programmatica rispetto ai tempi scolastici e tempi di approvazione di bilancio quindi non è che noi non progettiamo. Noi progettiamo, purtroppo i soldi arrivano quando è marzo e la scuola finisce a giugno. Per quanto riguarda l’urbanistica, devo dirle signor sindaco che lei ha molta ragione e se davvero riesce a fare quello che ha promesso, io mi alzerò in consiglio comunale e le farò i miei complimenti personalmente, non come parte politica: perché se lei davvero riesce a disinnescare un meccanismo bloccato da 25 a 30 anni io personalmente, ripeto, le farò i miei complimenti”.

Durante il suo intervento in aula Caterina Argiolas ha spiegato che “rimango critica ma ho fiducia in molti consiglieri che conosco da tempo e che so che lavorano per la comunità. Ho fiducia in alcuni assessori e i miei pensieri personali devono venire dopo la mia responsabilità politica, dopo anche la paura che posso avere di ricevere critiche: questa volta potevo astenermi ma non lo faccio. Ribadisco, o voto contro o voto a favore e scelgo a favore”. ”Faccio merito alla consigliera Argiolas – spiega il sindaco Tomaso Locci – perché ha avuto coraggio, però penso sia un coraggio ben riposto perché la serietà c’è, come la voglia di lavorare e non solo da parte del sindaco ma di tutta la squadra “. La consigliera Argiolas riferisce all’assemblea che si rende conto della particolarità di questa proposta di bilancio, dovuta alle contingenze della pandemia. Afferma però la necessità di non dimenticare negli stanziamenti di bilancio i giovani e gli anziani, non solo per le opere strutturali ma per una programmazione efficace e continua di proposte operative. Puntualizza anche sulla decurtazione del contributo “Ritornare a Casa” da parte del Comune che si è sempre dimostrato virtuoso nei confronti dei più deboli, si auspica che nel periodo di assestamento dopo la crisi emergenziale ancora presente, si mantenga la lucidità di andare verso una implementazione degli interventi a favore delle fasce più deboli. “La cura per i giovani della nostra città è l’unica cosa che può fare la differenza nel superamento della crisi” .

La consigliera Argiolas, tra le più attive nella discussione e nella ricezione delle informazioni dettagliate sul bilancio, a sorpresa vota favorevolmente, l’unica nell’opposizione. In dichiarazione di voto risponde al sindaco ( che proclamava la sua vittoria elettorale ) che ammette sconfitta elettorale nel pieno rispetto degli elettori che è sacro ma che dalle sconfitte se si è resilienti si deve uscire reattivi e mai farsi prendere dai personalismi, prima la comunità poi le proprie simpatie. Ricorda al sindaco che la parte politica è vicina alla sua e per dare fiducia a principi che condivide che vota favorevole, perché una continuità regionale con il comune possa agevolare i processi che la maggioranza proclama con un bilancio fortemente com promesso dall’emergenza pandemica. “Votare a favore di una programmazione economica che ho studiato e della quale ho chiesto dettagli e informazioni particolareggiate sia nelle commissioni che durante la seduta Consiliare è stata una scelta condivisa con il mio gruppo consiliare e di coalizione”. La consigliera Argiolas mette però l’accento sulla scuola e sul sociale dettagliando con competenza le “particolari attenzioni che riserverà sul controllo per la promozione dei giovani e la tutela degli anziani”. Sull’Urbanistica, argomento prioritario per il Sindaco, si dichiara “cauta ma se la maggioranza lavorerà bene sarà la prima ad essere soddisfatta per lo sviluppo urbano di una città ancora troppo costretta a vincoli obsoleti”.