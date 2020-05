Violento schianto sulla 128 bis, muore un giovane medico di Orune

Incidente mortale sulla 128 bis in Sardegna, nel tratto tra Ozieri e Pattada. Un giovane medico di Orune di 28 anni ha perso la vita, era alla guida della sua Peugeot quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato contro un furgoncino con a bordo cinque operai. Il giovane è morto praticamente sul colpo. Sul posto i Vigili del fuoco di Ozieri, i carabinieri di Pattada e ambulanze del 118.