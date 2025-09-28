Simpatiche e veloci, in pochi minuti hanno mangiato tutto il verde in eccesso del parchetto ma lasciato a terra rifiuti organici in abbondanza: la visita del gregge non è stata presa proprio in simpatia dai residenti che hanno immortalato la scena.

Non è la prima volta: spesso le pecore vengono avvistate nei centri abitati. Da Sestu a Quartucciu, Monserrato è un susseguirsi di segnalazioni. Il problema non è la convivenza con gli animali, bensì i potenziali rischi per la salute: escrementi ovunque, anche dove giocano i bambini, e parassiti potenzialmente mortali per l’uomo. Ma in barba alle regole chi dovrebbe vigilare il gregge non lo fa oppure ignora di proposito i divieti creando non pochi disagi ai cittadini.