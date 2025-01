A Monserrato il Gioco al Parco Magico messo in sicurezza a tempo di record: ieri il danno, oggi è nuovamente pronto per ospitare i bambini. L’attrazione è quella dell’albero da scalare, in cima un oblò che, già altre volte, è stato preso di mira dai vandali. Indagini in corso da parte della polizia municipale, grazie al sistema di videosorveglianza si prospetta di identificare gli autori. “Tempo fa, fu danneggiato, gli autori vennero individuati e obbligati a risarcire il danno” spiega il vicesindaco Saverio De Roma. Non c’è pace per i giochi del parco dove, ogni giorno, i bambini corrono e trascorrono ore di svago e relax. Nuovo raid vandalico, oblò ko, non di certo passato inosservato, però, e ripristinato subito dalla cooperativa che si occupa della manutenzione straordinaria. Ragazzini più grandi che trovano l’attrativa invitante per mettere in atto azioni non consone con il bene comune. In passato, anche scritte e disegni osceni all’interno della struttura, cancellate, in estate, appena insediata la nuova giunta. Tutto colorato, tirato a lucido e funzionale, insomma, un obbligo rispettare l’albero particolare e tolleranza zero verso chi deturpa e rompe. Nel 2022 fu il sindaco Locci a rompere il silenzio e annunciare “la segnalazione alla Procura delle Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Cagliari”: in poche ore, dopo la segnalazione dei cittadini, dei ragazzi, non residenti a Monserrato, furono identificati sempre grazie alle telecamere e con il regolamento di polizia urbana fu inoltrata la richiesta di ripristino dello stato dei luoghi. Importo stimato? Oltre mille euro. Insomma, l’oblo è bene che rimanga intatto su, in cima all’albero del parco di via dell’Argine.