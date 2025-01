Freddo, vento e neve non risparmiano nessuna regione d’Italia, compresa la Toscana. A Pescia un operaio di 59 anni, Mario Morina, è morto schiacciato da un albero caduto per il forte vento. Tragedia sfiorata anche a Rignano sull’Arno, in provincia di Firenze, dove un pianta è caduta su uno scuolabus con a bordo 8 bambini. Fortunamente hanno riportato solo ferite lievi. Come riporta Quotidiano Nazionale, Il maltempo ha colpito anche il Sud: a Castellammare di Stabia è stato colpito da un lampione mentre si trovava in scooter ed è ricoverato in gravi condizioni mentre otto escursionisti sono stati salvati dopo essere rimasti bloccati sul Monte Cervati.