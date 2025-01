Capoterra, altro cantiere, altra strada e stessa fila: caos e disagi all’altezza di San Girolamo, deviazione ss 195, semaforo ed è il delirio. “Perché i lavori non vengono eseguiti durante la notte?”, si interrogano i cittadini. I clacson impazzano, come la pazienza di chi deve trascorrere non poco tempo prima di superare l’ingorgo, quello che mette a dura prova la resistenza di chi rimane imbottigliato nella fila che, a vista, è senza fine. Ieri è stato il turno dell’Asse Mediano, un cantiere all’inizio della 131 ha quasi bloccato Cagliari, congestionando il traffico per ore. Ma non tanto è diverso dove ruspe e operai sono in azione, ed è così che la lunga coda si rinnova, verso Capoterra questa volta. Lavori necessari per la messa in sicurezza delle strade, ben accolti e tanto richiesti da tutti, ciò che, eventualmente, si auspica è che questi, qualora fosse possibile, vengano effettuati al calar del sole, evitando così grossi disagi per la circolazione.