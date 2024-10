Monserrato, gara di solidarietà per la piccola Sofia che lotta per rimanere in vita a pochi giorni dalla nascita

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

In pochi giorni sono stati raccolti quasi 4 mila euro per aiutare i giovani genitori per stare vicino alla piccolina. Intubata e in attesa di trapianto al cuore: nata prematura e con una cardiopatia grave, si trova al Bambin Gesù di Roma. Dorà subire un intervento molto delicato, ma solo quando avrà già vissuto qualche mese e acquistato peso. La mamma e il papà hanno aperto una raccolta fondi: “Vogliamo starle vicino, non possiamo dividerci in questo periodo così delicato. Chi può ci aiuti per l’affitto di un alloggio”, avevano raccontato a Casteddu Online.

E la solidarietà non si è fatta attendere: in tanti hanno mostrato vicinanza alla coppia che ha affidato alla Zona un messaggio commovente. “Sofia è sempre in TIN(terapia intensiva neonatale), non è fuori pericolo, la situazione è sempre grave. Grazie a tutti per quello che state facendo, grazie, grazie veramente di cuore”. Questo è il messaggio che Luigi ed Anna, i genitori di Sofia, hanno inviato alla Zona per ringraziarci di tutto quello che la rete dei follower sta facendo per aiutarli a star vicino a la loro bimba che ricordo è stata trasferita dopo soli 3 giorni dalla nascita,a causa di una grave cardiopatia, da Cagliari al Bambino Gesù di Roma” ha comunicato Chicco Lecca.