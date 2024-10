Serramanna grave atto vandalico nella notte: tentano di gettare il mezzo dei disabili tra i binari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Uno scempio compiuto durante la notte, gli operatori già al lavoro dalle prime ore del mattino per sistemare e garantire nuovamente la sicurezza. Terra di nessuno, presa di mira dai vandali per l’ennesima volta: ecco come è stata ridotta la stazione ferroviaria, già teatro della frustrazione di chi, evidentemente, non sa come trascorrere il tempo se non distruggendo. Ma questa volta gli attacchi contro la comunità sono andati ben oltre: il macchinario che consente ai disabili un accesso confortevole in treno, posizionato accanto al primo binario, è stato aperto, manomesso, spostato a ridosso della ferrovia, con l’intento, da ciò che è emerso dal ritrovamento, di essere buttato giù. Manovra non riuscita, per fortuna, ma i segnali del degrado e dell’inciviltà sono palesi ed evidenti.

Non solo: il sottopasso? Invaso da detriti e parti metalliche divelte. Pista ciclabile disseminata di oggetti appunti e taglienti, lampade distrutte. Uno scempio. Anche la biglietteria automatica, per l’ennesima volta, mangia i soldi, le monete, senza erogare il ticket. La rabbia dei residenti: “Complimenti agli incivili”.

Dalle prime ore del mattino gli operatori sono al lavoro per rimediare agli atti vandalici, per ripristinare la sicurezza, per l’ennesima volta, messa a repentaglio da una banda che manca di rispetto verso il bene di tutti. Del fatto sono state informate le forze dell’ordine.