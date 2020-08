Coronavirus, 45 persone in quarantena a Carloforte

Sono rassicuranti le notizie che giungono da Carloforte: 3 sono le persone risultate positive, stanno bene, in tutto sono stati effettuati 44 tamponi, 25 dei quali sono risultati negativi e per i restanti 19 si attende l’esito domani.

“Sono state adottate tutte le misure di sicurezza come impone il protocollo – spiega il sindaco Salvatore Puggioni – lo stato di salute dei giovani è buono, non hanno avuto necessità di essere ricoverati sono e sono seguiti costantemente dalla centrale operativa. Dobbiamo affrontare questa situazione con la massima serenità e il creare panico e allarmismi non fa altro che complicare le cose. Le notizie ufficiali ci rassicurano”.

In quarantena attualmente ci sono circa 45 persone. Il sindaco sottolinea che non è assolutamente vero che i ragazzi sono stati in discoteca, “quindi stiamo sereni e invito a non divulgare affermazioni se non si ha la certezza. Lasciamo lavorare i medici, le nostre autorità sanitarie che ad oggi hanno dimostrato di essere all’altezza di questa situazione. Bisogna rispettare le poche ma basilari regole perché il covid è assolutamente vivo, la collaborazione di tutti è fondamentale”.