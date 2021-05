Infermieri furiosi a Monserrato, la svolta: “Quaranta infermieri e 12 Oss in più, lavoriamo sulle richieste”

“Stiamo già lavorando sulle richieste dei sindacati – dice Agnese Foddis, commissario straordinario dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari – Da quando mi sono insediata ha preso in mano le esigenze segnalate, come si può evincere dagli atti pubblicati nel sito aziendale: per averne la riprova è sufficiente andare su internet. Tra l’altro, è in corso l’assunzione di 40 infermieri e 12 Oss. I sindacati saranno ricevuti non appena sarà possibile”. Parole, quelle della Foddis, che arrivano a poche ore di distanza dall’ennesima protesta dell’Usb e Nursing Up. I due sindacati hanno lanciato più allarmi: “Lavoratori spremuti come limoni, costretti a turni massacranti. Serve più personale”. A breve, quindi, l’organico dovrebbe essere rimpolpato e si dovrebbero quindi abbattere i disagi e le situazioni di caos tra le corsie del Policlinico di Monserrato.