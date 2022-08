Monserrato, dopo le minacce di morte parla Locci: “Odio partito dai social, non taglieremo i ficus”

I cinque Ficus da togliere dalla zona di piazza del Mercato Vecchio? “Non saranno tagliati ma spostati in via dell’Argine, dove sorgerà un nuovo parco su un terreno abbandonato da più di venti anni”. A dirlo è il sindaco di Monserrato Tomaso Locci, che interviene a pochi giorni di distanza dalle minacce di morte che qualcuno ha scritto sulla porta della casa dei suoi genitori. Nel mirino di qualche folle c’era il progetto di riqualificazione della piazza, tra marciapiedi da riqualificare e alberi da eliminare. Una eliminazione, quella di cinque Ficus Retusa, non definitiva: “Non saranno tagliati, a differenza dei pini o degli alberi, in passato, tagliati in via San Gottardo e in via del Redentore. Non ho trovato relazioni di agronomi su quei tagli e chi, all’epoca, era in maggioranza, non ha trovato nulla da dire. Esprimo la mia gratitudine ai cittadini per i tanti messaggi di solidarietà che mi hanno mandato, la scritta sulla casa dei miei genitori penso sia un atto di un vile o di una persona abbastanza debole. È tutto frutto di situazioni esacerbate sui social dove è stata distorta la realtà, molto spesso creando quasi un invito all’odio”, osserva il sindaco.

“Quei ficus non sono secolari, avranno 35 anni e non saranno, comunque, tagliati. La rotonda aiuterà a snellire il traffico e rifaremo tutti i marciapiedi. La gente, oggi, continua a cadere per colpa delle radici dei ficus. Abbiamo sempre riqualificato e continueremo a riqualificare le piazze e le strade dal centro alla periferia di Monserrato. Per il resto, si tratta solo di polemiche di una parte politica che dovrebbe rassegnarsi al voto espresso dai cittadini”.